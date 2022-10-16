Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Bu hafta yurt içi piyasalarda haftanın en önemli başlıkları arasında ağustos ayı ödemeler dengesi verileri ve eylül ayı konut satış rakamları oldu. Küresel piyasalarda ise bu hafta, Fed tutanakları ve Çin’de Eylül ayı enflasyon verileri öne çıktı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Veri, son bir yılın en sert düşüşü olarak kaydedildi. İpotekli konut satışları yüzde 43 geriledi.
YILLIK CARİ AÇIK 4 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre, bu dönemde aylık cari açık 3,11 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Yıllık cari açık ise 40 milyar doları aşarak 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
DİSK-AR AÇIKLADI: TÜİK'E GÖRE 7,3 MİLYON KİŞİ İŞSİZ
DİSK-AR, işsizlik raporunu yayımladı. TÜİK verilerinin detaylı incelemesiyle hazırlanan raporda geniş tanımlı işsizliğin yüzde 20 olduğu belirtildi. TÜİK verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 7,3 milyon kişi. Ayrıca TÜİK verileri ile İŞKUR verileri arasındaki uyumsuzluğa da dikkat çekildi. TÜİK işsizlik azaldı derken İŞKUR arttı diyor.
IMF TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ 2023 İÇİN DÜŞÜRDÜ
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken, 2023 yılı için aşağı çekti. Raporda Türkiye için enflasyon tahminleri yükseltildi. Kurum 2023 yılı küresel büyüme tahminini ise aşağı yönlü revize etti ve en kötüsünün henüz görülmediği uyarısı yaptı.
ABD'DE ÜFE EYLÜL'DE TAHMİNLERİ AŞTI
ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül'de aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,5 artarak tahminleri aştı. Enflasyondaki bu artış, Fed'in agresif faiz artış patikasına devam edeceği sinyali verdi.
İNGİLTERE MALİYE BAKANLIĞINDA KOLTUK DEĞİŞİMİ
İngiltere'de görevden alınan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in yerine Jeremy Hunt getirildi.
Böylelikle, Jeremy Hunt, İngiltere'de 1 yılda göreve gelen dördüncü Maliye Bakanı oldu.
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