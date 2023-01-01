Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

01 Ocak 2023 Pazar, 07:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Beştepe’de açıklama yaptı. Erdoğan düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını ifade etti.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ

UKOME kararıyla otobüs, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine yüzde 29,10, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam geldi. İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamla birlikte tam bilet ücreti 9,90 TL, öğrenci bilet ücreti 4,83 TL, tam abonman ücreti 777 TL, öğrenci abonman ücreti 140 TL oldu.

ÇİN’İN COVİD-19 POLİTİKASINDA GEVŞEME SİNYALİ

Çin'in Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi. Uygulamaya yönelik tanım değişikliğinin, sınırların açılması ve karantina tedbirlerinin tamamıyla kaldırılmasına zemin hazırlayacak son adım olacağı öngörülüyor.

ELEKTRİKTE GÜN ÖNCESİ PİYASASI AZAMİ FİYAT LİMİTİNDE İNDİRİM

Gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında asgari ve azami fiyat limitleriyle ilgili yeni bir düzenleme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) kararına göre ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 4 bin 200 TL/MWh olarak uygulanacak. Eylül ayında çıkan düzenlemeyle azami fiyat limiti 4 bin 800 TL'ye çıkarılmıştı.

ÜCRETLİLERİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ BELLİ OLDU

Gelir vergisi tarifesinde beklenen değişiklikler açıklandı. Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından paylaştı. Buna göre, gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıldı.

TÜRK-İŞ: AÇLIK SINIRI ARALIK AYINDA 8 BİN 130 TL’YE YÜKSELDİ

TÜRK-İŞ tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,41 oranında gerçekleşti. Açlık sınırı 8 bin 130 lira olurken yoksulluk sınırı da 26 bin 481 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücreti 2 bin 630 lira aştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 10 bin 612 lira olarak kaydedildi.

BENZİNE DEV ZAM POMPAYA YANSIDI!

Akaryakıt piyasasında yaşanan dengesizlik sürüyor. Benzine 31 Aralık 84 kuruşluk zam geldi.

