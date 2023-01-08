Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ile medyan beklentinin altında arttı. TÜFE’de aylık artış yüzde 1,18 ile kasım ayına göre gerilerken çekirdek enflasyon ise yüzde 51,93 olarak ölçüldü.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM

Enflasyon verileri sonrasında memur ve emekli maaş zamlarını 3 Ocak yüzde 25 olarak açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ocak ise AKP'nin grup toplantısında zammı yılın ilk yarısı için yüzde 30 olarak belirlediklerini söyledi. Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

YENİ EVİM KONUT FİNANSMAN PROGRAMI

Orta gelirliye konut kampanyasında detaylar açıklandı. Buna göre program çerçevesinde azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak. Program çerçevesinde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi. 1. bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için ise 2 milyon TL olacak. Kampanyanın 16 Ocak tarihi itibariyle başlayacağı açıklandı. İlk yıl 1 milyonluk finansman tutarında taksit ise 4 bin 410 TL olacak.

FED TUTANAKLARI YAYIMLANDI

ABD Merkez Bankası (Fed), 13-14 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyardı. Diğer taraftan yetkililer, geçen yıl enflasyonu düşürmeye yetecek kadar faiz artırma konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini de kabul ettiler.

REKOR DIŞ TİCARET AÇIĞI 110.2 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre, 2022 yılında Türkiye 254,2 milyar dolarlık rekor ihracata imza attı. Bunun karşısında ithalat ve dış ticaret açığında da rekor izlendi. Verilere göre Türkiye'nin ithalatı yüzde 34 artışla 364,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı da yüzde 138 artışla 110,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Türkiye ekonomisi daha önce 2011 yılında 106 milyar dolarlık açık vermişti. 2021 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 iken 2022 yılında bu oran yüzde 70 seviyesine geriledi.