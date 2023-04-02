Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Küresel piyasalarda dikkatler bankacılık krizinin artçı etkilerine çevrilirken, yurt içinde ise mevduat faizleri gündemin ilk sıralarındaydı.
Geride bırakılan haftada yurt içi piyasalarda mevduat faizlerinin 20 yılın zirvesine çıkması ve kur korumalı mevduatlarda faiz sınırının kaldırılması gelişmeleri öne çıktı.
DOĞALGAZ VE ELEKTRİKTE İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ayında elektrikte yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayide kullanılan doğalgazda Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" dedi.
MEVDUAT FAİZİ 20 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz 24 Mart haftası itibariyle yüzde 28,10 oldu. Böylelikle faiz 2003 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
NORVEÇLI ŞIRKET KUZEY IRAK'TA PETROL ÜRETIMINI DURDURUYOR
Irak hükümetinin Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden petrol sevkiyatını kesmesinin ardından Norveçli enerji şirketi DNO, Irak'ın kuzeyindeki petrol üretimini durdurmaya başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- RTÜK'ten ceza yağdı: 5 hafta yayın durdurma kararı!
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!