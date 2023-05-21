Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 07:00

Türkiye'de yurt içi piyasalar seçime ilişkin gelişmelerle dalgalandı. Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Ancak dövize talebin artmasıyla kurlar yükselmeye başladı. Bu da rezervdeki erimeyi hızlandırdı.



Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin ikinci tura kaldığını açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerin yapılacağını belirtti.

RİSK PRİMİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Seçimler sonrası Türkiye'nin risk priminde görülen yükseliş ivmesi devam ediyor. Risk primi 675 baz puanla Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD HAZİNE BAKANI'NDAN BORÇ LİMITİ UYARISI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limiti açmazının çözülmemesi halinde ABD'nin 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı çekebileceğine dair uyarısını yineledi.

KREDI, KREDI KARTI VE KMH DÜZENLEMESI IPTAL EDILDI

Merkez Bankası, kredi büyümesi, kredi kartından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alışverişine sınırlama getiren düzenlemesini iptal etti.

TCMB REZERVLERİNDE SERT DARALMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri seçimden önceki hafta 9 milyar dolar düşüşle 105,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJLARI

Fed üyelerinin son konuşmaları Haziran'da faiz artışı ya da sabit durma konusunda Fed içinde farklı fikirlerin olduğunu ortaya koydu.