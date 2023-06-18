Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 18.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında Türkiye’nin aylık 5,40 milyar dolar cari açık verdiğini açıkladı. Böylece, Türkiye ekonomisi 18 ay üst üste aylık cari açık vermiş oldu. Nisan ayında yıllıklandırılmış cari açık da 57,8 milyar dolarla 11 yılın zirvesine yükseldi.

İŞSİZLİK YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

MAYIS AYINDA KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşerek 113 bin 276 oldu. Böylece yıllık bazda konut satışlarında 4 ay üst üste gerileme yaşandı.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 15 ay süren sıkılaşmanın ardından politika faizini yüzde 5-5,25 bandında sabit tuttu. Yetkililer karar metninde, 2023 için faiz beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, ekonomik projeksiyonlarda ise büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönlü revizyonlar yaptı. Öte yandan, noktasal grafiğe yansıyan beklentiler de önümüzdeki dönemde faiz artışlarının masada olduğuna işaret etti.