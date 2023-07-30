Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 07:00

Geçen ay faiz artırımlarına ara veren ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karar metninde daha fazla faiz artışına açık kapı bırakıldı, enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi.

AMB SIKILAŞMAYA DEVAM ETTİ

Avrupa Merkez Bankası (AMB) sıkılaştırma sürecine yeni faiz artışı kararıyla devam etti. 25 baz puanlık artış geçen yılın Temmuz ayından bu yana verilen 9. artış kararı oldu. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Christine Lagarde, Eylül ve sonrası için alınacak kararlara ilişkin olarak açık fikirli olduklarını ifade etti.

TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNİNDE KESKİN ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni başkanı Hafize Gaye Erkan ilk enflasyon raporu sunumunda bankanın yıl sonu enflasyon tahminlerinde keskin bir yukarı yönlü revizyona gittiğini açıkladı.

Erkan, bir önceki Enflasyon Raporu’nda yüzde 22,3 olarak öngörülen 2023 yıl sonu TÜFE tahmininin yüzde 58’e yükseltildiğini açıkladı. Erkan, para politikası ve miktarsal sıkılaşma önlemlerinin enflasyon ana trendine olumlu etkisinin 2024 ikinci çeyrekte görülmeye başlanacağını söyledi.

MERKEZ BANKASI’NDA BAŞKAN YARDIMCILARI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda üç başkan yardımcısının görevine son verildi. Görevden alınan isimlerin yerine Başkan Yardımcılığı görevlerine Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.