Ekonomik kriz çocukları erken yaşta yaşamın acı yüzüyle tanıştırdı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Okullar kapandı, öğrenciler tatil yapmak yerine sokakta çalışmaya başladı. İzmir’de binlerce öğrencinin, okulların kapanmasıyla birlikte sokakta midye, su, simit, mendil, mısır gibi ürünler satıp ter dökerek evlerine katkı sağladığı öğrenildi.

Sokakta çalışan çocuk sayısının ekonomik krizin de etkisiyle katlanarak arttığını ifade eden İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, İzmir’de 350 bin seyyar satıcı olduğunu, bunun 100 binini çocukların oluşturduğunu söyledi. 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte her yedi çocuktan birinin çalışmak zorunda kaldığı belirtildi.

Laçin, “Aralarında ilkokul çağındaki çocuklardan tutun, ortaokul, liseye giden gençlere kadar geniş bir kitle var. Yaşadığımız ekonomik krizin etkisiyle de sayıları giderek artıyor. Geri dönüşümde, atık toplamada çalışan da bir çoğunluk var” dedi. Laçin, şunları söyledi: “Midye, su, mısır satan bu çocuklarımız hiçbir sosyal güvencesi olmadan günde ortalama 100 liraya çalışıyor. 50 lirası masraflarına gidiyor ve kazandığı 50 lirayla bu ekonomik koşullarda evine katkı sağlıyorlar. Hayatın acı gerçekleriyle erken yaşta tanıştılar. Aralarında okula giderken yarım gün çalışıp şimdi tam gün satıcılık yapanlar da var. Devletimiz bu çocuklara sahip çıkamadı. Onlar bu ülkenin geleceği. Aralarında geleceğin doktorları, avukatları, siyasetçileri, bilim insanları olabilecek yetenekler varken bu imkânsızlıklarda, ekonomik krizde perişan olup gidiyorlar. Sokaklarda hiçbirinin iyi bir hayat, parlak bir gelecek garantisi yok.”