Ekonomik krize karşın AKP, kamu kaynaklarını nasıl har vurup harman savuruyor?

10 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Kamu kurumlarının gözdesi haline gelen Gaziantep AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketinin Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nün 3 milyon 312 liralık şeker torbası ihalesini de aldığı ortaya çıktı. Şirketin ihalenin girdiği bölümüne yaklaşık maliyetten yüksek ve tek geçerli teklifi vermesi dikkat çekti.

Cumhuriyet, Gaziantep AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketi ÜNAL Sentetik Dokuma Sanayii ve Ticaret AŞ’nin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından 2019’da yapılan 15 milyon kömür torbası ihalesinin büyük payını aldığını ortaya çıkarmıştı. Özkeçeci daha sonra 2020 yılı için açılan kömür torbası ihalesinin de önemli bir kısmını almıştı. Söz konuşu şirket Türkiye Şeker Fabrikaları A Ş. Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl açılan ve 5 firmanın kazandığı ihalede de en büyük payı almıştı. Özkeçeci’nin şirketi, ihalenin 17 milyon 296 bin 500 TL’si için müdürlükle sözleşme imzalamıştı.

‘AYNI ADRESE GİTTİ’

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü 27 Temmuz’da kristal şeker ambalaj torbası alımı için ihale açtı. Yaklaşık maliyeti 43 milyon 773 bin 515 lira olan ihale 4’e bölündü. İhalenin 2 milyon 768 bin 880 liralık kısmını tek geçerli teklif veren Özkeçeci’nin şirketi oldu. Şirketle belediye arasında 20 Ağustos’ta 3 milyon 312 bin lira üzerinden sözleşme imzalandı. 23 Ağustos’ta başlayan iş 28 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. İhalenin 15 milyon 805 bin liralık kısmını UR-SA Plastik Ambalaj şirketi, 18 milyon 142 bin liralık kısmını Gülsan Sentetik Dokuma şirketi, 3 milyon 117 bin 400 liralık kısmını ise Abdioğulları Plastik şirketi aldı.

‘KENDİSİNİN RAKİBİ’

Gazetemize değerlendirmede bulunan Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “Çuval çuval para tatlı geliyor” dedi. Kalkan şunları söyledi: “AKP Gaziantep İl Başkanı çıkan haberler üzerine ara verdiği ihalelerine bir anlamda yeniden başladı. Daha önce çıkan haberlerde katılımcı sayısının çokluğu ve uygun fiyat verdiği söylemlerinin gerisine sığınmıştı. Bu sefer bunun da tersini yaptı. Kayıtlara göre ihale 4 kısımdan oluştu ve AKP Gaziantep İl Başkanı’nın firması kendi kendisinin rakibi oldu. Yine bunun yanında daha önce uygun teklif verdiğini iddia eden il başkanı bu ihaleyi yaklaşık maliyetin 544 bin lira üzerinde teklifle kazandı. Daha önce kendisine ve diğer yöneticilere ya siyaseti ya ihaleyi seçmesi çağrısında bulunmuştum. Bu işin etik olmadığını anlatmaya çalıştık ama demek ki anlaşılmıyor veya çuval çuval para daha tatlı geliyor. Muhtemelen yaklaşık maliyetin 544 bin lira üzerinde aldıkları bu ihaleyi de artan girdi maliyetlerine bağlayacaklar.” l İSTANBUL

İLÇE BELEDİYESİNE 5 MOTOSİKLET



BU NEYİN BAĞIŞI?



AKP’li Bahçelievler Belediye Meclisi’nde tartışma yaratacak bir bağış kararına imza atıldığı ortaya çıktı. Kurulalı daha bir yıl olmamış 100 bin lira sermayeli bir inşaat şirketi, ilçe belediyesine yaklaşık 1 milyon 25 bin lira değerinde toplam 5 adet Yamaha marka motosikleti şartsız bağışladı.

Mecliste tartışma yaratan karara ilişkin süreç şöyle gerçekleşti: 100 bin lira sermayeyle 4 Kasım 2020 yılında Bahçelievler’de kurulan Kat Plaza İnşaat Sanayi ve Anonim Şirketi, Bahçelievler Belediye Başkanlığı’na 5 adet Yamaha marka motosikleti şartsız bağışlamak istediklerini belirten bir yazı yazdı. İlçe Belediye Başkan Yardımcısı konuyu gündeme alarak ilçe belediye meclisine havale etti. Meclis gündemine gelen teklifte söz konusu şirketin belediyeye 5 adet motosikleti bilabedel şartsız hibe etmek istediği ifade edildi. Teklifte söz konusu 5 motosikletin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere müdürlüğe tahsil edilmesi için mecliste karar alınması talep edildi. Emniyete tahsis edilecek motosikletlerin belediye demirbaşlarına kaydedilerek tamir, bakım, onarım, sigorta ve benzeri giderlerinin ilçe belediyesi tarafından karşılanması, yakıt masraflarının ilçe emniyet müdürlüğüne ait olması istendi. Teklif AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI DEĞİŞTİ

Karara tepki gösteren CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş, motosikletlerin tanesinin 205 bin lira değerinde olduğuna dikkat çekerek, “Hibeyi yapan şirket kurulalı bir yıl olmadı. Sermayesi 100 bin lira. Bu şirket neye istinaden, neyin karşılığında sermayesinin 10 katı olan 1 milyon 25 bin liraya denk düşen bu araçları belediyeye hibe ediyor? Hukuk Komisyonu’nda AKP Grup Başkanvekili’ne ve komisyon üyelerine, belediye meclisinde tüm meclis üyeleri, belediye başkanı, yardımcıları ve birim müdürlerine sormama rağmen bir cevap alamadım” dedi.

İlçede kentsel dönüşüm planlarının değiştiğinin altını çizen Bektaş “Bir inşaat şirketinin bu kadar büyük bir bedeli hibe etmesinin bir hayırseverlik örneği olduğunu düşünmüyoruz. Meclise getirilen bu kararda aynı zamanda motosikletlerin kullanımının Emniyet Müdürlüğü’ne verilmesi de var. Biz CHP grubu olarak kamu kurumundan bir başka kamu kurumuna bu transferin yapılmasına karşı değiliz; yalnızca şeffaf belediyeciliğin gereği olarak bu araçların neyin karşılığında verildiğini öğrenmek istedik. Hiçbir yanıt alamadık. Bu bağış neden ve kim üzerinden yapılmıştır? Bu şirketin belediyeyle bir ticari faaliyeti var mıdır? Önümüzdeki dönem olacak mıdır? Konu basit değil. Bir motosikletin bedeli 205 bin lira. Bu bağışı yapan hayırsever vatandaş kimdir? Bu şüpheli vaziyetten dolayı bu maddeye ‘hayır’ diyoruz. Belediyeden Emniyet’e vereceğimiz her şeye ‘evet’ diyoruz” diye konuştu.