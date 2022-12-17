Senaryo enflasyonu!

17 Aralık 2022 Cumartesi

Enflasyonun sadece ekonomide olacak hali yok ya, elbette siyasette de olur. Bugünlerde Ankara’da metrekareye dört senaryo düşüyor.

İktidardan muhalefete nereye elinizi atsanız, yabana atılmayacak bir senaryo sizi karşılıyor.

Millet İttifakı önceki gün masadan platforma taşındı. 6 parti Saraçhane’de buluştu. Bu buluşma sürecinin her aşaması beraberinde senaryo üretti.

Akşener’in “ilk giden siz olun” heyecanı kamuoyunda büyük kabul görürken İmamoğlu’na ilişkin öteden beri söyledikleri de hemen yanına kondu. Sonuç:

Akşener, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini ilan etti!

Kılıçdaroğlu’nun Saraçhane konuşmasında, “Kimse İmamoğlu’nun İstanbul’a hizmet etmesini engelleyemez” sözü, Almanya ziyaretinin yanına kondu. Sonuç:

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na, “Sen belediye başkanısın otur oturduğun yerde” demiş oldu!

İmamoğlu’nun kürsüden hiç inmemesi kendisini biraz da “sunucu” konumuna sokarken şu senaryoyu da öne çıkardı:

Bu Ekrem Bey, aldığı yetkiyi kolay kolay devreder mi?

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Cumhur İttifakı’nın senaryo gücünü de yabana atmamak gerek.

Erdoğan’ın İmamoğlu kararından mutlu olmadığı, kendi dışında geliştiği kulisi birkaç ayrı kanaldan yürüyünce akla şunlar geldi:

A- Sürecin Saray’ın istediği gibi gitmeme olasılığına karşı konu çatallaştırılıyor.

B- Bu doğru olabilir, son zamanlarda pek çok konu Erdoğan’ın bilgisi dışında gelişiyor. AKP içinde güç odakları belirdi.

C- Yargıda MHP’nin ağırlığını da göz ardı etmemek gerekiyor. İmamoğlu hâkimi daha önce Çakıcı’nın yeğenine beraat vermiş.

D- Hiçbiri... Bütün ipler Erdoğan’ın elinde. Senaryoları yazıp yöneten o!

Doğru şık olarak “D”yi işaretlemek daha akılcı görünüyor.

Bunların altına Erdoğan’ın, “Bu benim son seçimim. Son kez destek istiyorum” dedikten sonra, siyasetten hiçbir zaman çekilmeyeceğini açıklamasını da koyalım.

İmamoğlu kararının ardında ne yatıyor sorusunun yanıtı da çatallı:

A- Erdoğan’ın tek derdi var, İstanbul. Hâlâ bunun acısını yaşıyor. Seçime Tevfik Göksu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı’nda gitmek istiyor.

B- Erdoğan’ın tek derdi var, önümüzdeki seçimi kazanmak. İmamoğlu’nun adaylığını devre dışı bırakmak için yargı devreye sokuldu.

C- Erdoğan seçimi kazanmak için İmamoğlu’nu engellemekten çok Millet İttifakı’nı parçalamak gerektiğini düşünüyor. Yasak bu yüzden geldi.

D- Erdoğan, rakibini belirleyecek partinin CHP olduğunu biliyor. CHP’yi ikileme sokmak, “Kemalciler-Ekremciler” diye bölmek istedi.

E- Hepsi.

Burada doğru şık sanki E!

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Senaryoları bırakıp görünen gerçeğe gelirsek...

Yüzyılların birikimi atasözlerimizden biri şudur:

Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!

20 yıllık AKP iktidarlarından sonra geldiğimiz nokta, değişim diyor. Erdoğan uzun zamandır millete sabır öğütlüyor. O sabır, sandığa kadar!

Bugünkü tabloda böyle bir iktidarın değil yeniden işbaşına gelmek, barajın altında kalması gerekir. “Devleti ele geçirdim, iktidarı bırakmam” demek ne olursa olsun sürdürülebilir bir durum değil.

İmamoğlu’na siyaset yasağının devamında HDP’yi kapatma davasının geleceği konuşuluyor.

Bütün bunları toplarsak, atılan adımlar önümüzdeki seçimleri kazanma çabasından çok, seçimi kaybedeceğini görüp çırpınmaya benziyor.

Bu tür çırpınışlar da çıkıştan çok, daha fazla batışı getirir. Siyasi tarihimizde bunun pek çok örneği vardır.