Ekonomim yazarı Alaatin Aktaş: Yüzde 58 enflasyon hayal mi oldu?

Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:46

Güncelleme: 14.08.2023 - 13:46

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz yaşamayı giderek zorlaştırırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni kadrosunun, enflasyonla mücadele adına neler yapacağı merakla bekleniyor.

Merkez, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 58 olarak açıklarken, Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, ağustos ayı enflasyonunun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aylık yüzde 9,49 olarak açıkladığı temmuz ayı enflasyonuyla yarıştığını belirterek, Merkez Bankası'nın hedefinin şimdiden "hayal" olduğunu belirtti.

"AĞUSTOS'TA DA BÖYLE BİR ORAN ŞAŞIRTICI OLMAZ"

Aktaş, yazısında, "Ağustos ayında da temmuzdaki gibi bir oran görebilir miyiz? Doğrusu hiç şaşırtıcı olmaz. Bu ay da temmuzdaki gibi yüzde 9.49 artış olduğunu varsayalım; bu durumda sekiz aylık TÜFE artışı yüzde 44’e dayanacak ve yıl sonunun yüzde 58’lik tahmini için dört ayın toplamına yalnızca yüzde 10’luk bir marj kalacak. Dolayısıyla bu gidişle Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 58 olarak tahmin ettiği ve piyasaların pek gerçekçi bulduğu oran şimdiden hayal olmuş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.