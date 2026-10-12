Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekonominin ciro bilançosu açıklandı: İnşaatta aylık daralma sürüyor

Ekonominin ciro bilançosu açıklandı: İnşaatta aylık daralma sürüyor

12.10.2026 10:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Ekonominin ciro bilançosu açıklandı: İnşaatta aylık daralma sürüyor

TÜİK’in ağustos ayı verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cirosu yıllık bazda yüzde 31,8 arttı. Yıllık artışta hizmet sektörü öne çıkarken, toplam ciro aylık bazda da yükseldi.

TÜİK’in ağustos ayına ilişkin ciro endeksi verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cirosu yıllık bazda yüzde 31,8 yükseldi. Sektörler arasında en yüksek yıllık artış yüzde 33,6 ile hizmetlerde kaydedildi.

HİZMET VE TİCARET SEKTÖRLERİNDE YÜKSELİŞ

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 arttı.

Alt sektörlere bakıldığında yıllık ciro artışı sanayide yüzde 32,6, inşaatta yüzde 19,2, ticarette yüzde 32,5 ve hizmetlerde yüzde 33,6 oldu.

AYLIK CİRO YÜZDE 3 ARTTI

Toplam ciro endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3 yükseldi.

Aynı dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2, ticaret sektörü yüzde 4,3 ve hizmet sektörü yüzde 2,6 arttı. İnşaat sektörünün ciro endeksi ise aylık bazda yüzde 3,7 geriledi.

İlgili Konular: #tüik #ciro

İlgili Haberler

Toptanda düşüş, perakendede tırmanış: TÜİK ticaret verilerini paylaştı
Toptanda düşüş, perakendede tırmanış: TÜİK ticaret verilerini paylaştı TÜİK’in ağustos ayına ilişkin verilerine göre perakende satış hacmi yıllık bazda artışını sürdürürken, toptan ticaret ile motorlu taşıt ticaretinde gerileme kaydedildi. Perakende satışlar aylık bazda da yükselirken, toplam ticaret satış hacmindeki artış sınırlı kaldı.
Fon depremi borsayı da yıktı: 50 bin yatırımcı portföyünü sıfırladı
Fon depremi borsayı da yıktı: 50 bin yatırımcı portföyünü sıfırladı Eylül ayında yaşanan fon krizi, yatırım fonları ve hisse senedi piyasasında sert kayıplara yol açtı. MKK verilerine göre yatırım fonlarının toplam portföyü 1,2 trilyon lira erirken, hisse senedi hesabındaki portföyünü sıfırlayan yatırımcı sayısı bir ayda 50 bini aştı.
Dolar endeksi 18 ayın zirvesine yakın: Çarşamba günü kritik veri açıklanacak
Dolar endeksi 18 ayın zirvesine yakın: Çarşamba günü kritik veri açıklanacak Dolar endeksi, tahvil piyasalarındaki satışlar, enerji fiyatlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle geçen haftaki zirvesine yakın seyrini koruyor. Piyasalar ABD’nin enflasyon verisine odaklanırken, Fed’in faiz kararına ilişkin beklentiler doların yönü üzerinde belirleyici oluyor.