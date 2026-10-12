Ekonominin ciro bilançosu açıklandı: İnşaatta aylık daralma sürüyor

TÜİK’in ağustos ayına ilişkin ciro endeksi verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cirosu yıllık bazda yüzde 31,8 yükseldi. Sektörler arasında en yüksek yıllık artış yüzde 33,6 ile hizmetlerde kaydedildi.

HİZMET VE TİCARET SEKTÖRLERİNDE YÜKSELİŞ

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 arttı.

Alt sektörlere bakıldığında yıllık ciro artışı sanayide yüzde 32,6, inşaatta yüzde 19,2, ticarette yüzde 32,5 ve hizmetlerde yüzde 33,6 oldu.

AYLIK CİRO YÜZDE 3 ARTTI

Toplam ciro endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3 yükseldi.

Aynı dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2, ticaret sektörü yüzde 4,3 ve hizmet sektörü yüzde 2,6 arttı. İnşaat sektörünün ciro endeksi ise aylık bazda yüzde 3,7 geriledi.