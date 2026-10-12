Toptanda düşüş, perakendede tırmanış: TÜİK ticaret verilerini paylaştı

TÜİK’in ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 0,6 artarken perakende satış hacmindeki yükseliş yüzde 10,1 oldu. Aynı dönemde toptan ticaret ve motorlu kara taşıtları ile motosikletlerin ticaret ve onarım faaliyetlerinde düşüş kaydedildi.

PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK YÜZDE 10,1 ARTTI

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 yükseldi. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 11,2 azaldı. Toptan ticaret satış hacminde de yüzde 1,9 düşüş görüldü.

Perakende ticaret satış hacmi ise yıllık bazda yüzde 10,1 artış gösterdi.

AYLIK ARTIŞTA PERAKENDE TİCARET ÖNE ÇIKTI

Ticaret satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 1,0, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 geriledi.

Perakende ticaret satış hacmi, aylık bazda yüzde 1,4 yükseldi.