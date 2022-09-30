Ekonomist Ağaoğlu: Asgari ücret 10 bine çıkabilir ama harcanabilir geliri artırmalıyız

30 Eylül 2022 Cuma, 12:59

Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Genç KASİAD Kurulu tarafından organize edilen Kahramanmaraş Ekonomi zirvesi sona erdi. Zirve kapsamında bir araya gelen uzman isimler, gündemi değerlendirerek yıl sonu tahminlerinde bulundu.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Genç KASİAD Başkanı İsmail Dinçer, KASİAD'ın kurulduğu 1998 yılından bu yana şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamak adına birçok faaliyet düzenlediklerini, ekonomi zirvesini de bu çerçevede gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile ekonomist Ali Ağaoğlu, şans sohbetlerinde değerlendirmelerde bulundu. Güldağ, ekonomiyle ilgili Ankara'da önemli duyumlar aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir de asgari ücretin 10 bin liraya çıkılacağını duymuştuk. Şimdi dün, cumhurbaşkanından 'Yıl sonuna kadar temenni ediyorum faizler inmeye devam edecek, tek haneye ulaşacağız, çift hanenin altına geleceğiz' diye bir açıklama geldi."

AĞAOĞLU: HARCANABİLİR GELİRİ ARTIRMANIZ GEREKİYOR

Ekonomist Ali Ağaoğlu ise asgari ücretin artmasının nominal gelirin artması anlamına geldiğini, harcanabilir gelirin artmadan nominal gelirin artmasının bir anlamı olmadığını söyledi.

Ağaoğlu, "Asgari ücreti 5 bin 500'den 10 bine çıkaracağız. Neredeyse yüzde 100'e yakın bir artıştan bahsediliyor. Geliri arttırıyorsunuz da nominal geliri arttırıyorsunuz. Aslında harcanabilir geliri artırmanız gerekiyor, bu asgari ücret için de geçerli. Sonuç olarak asıl olan harcanabilir gelirin artmasıdır. Bunun için maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. '5 bin liradan 10 bin liraya çıktı benim maaşım' dediğiniz zaman mükemmel görünüyor ama benim harcanabilir gelirim eksiye düşüp kredi kullanıyorsam onun hiçbir anlamı yok" diye konuştu.