Ekonomist Aziz Çelik'ten 'rasyonel zemin' değerlendirmesi: Şimşek'in savunduğu politikalardan çalışanlara ve emeklilere pek hayır gelmez

Ekonomist Aziz Çelik, ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek'in, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" ifadelerini 7 maddede değerlendirdi. "Şimşek'in savunduğu politikalardan çalışanlara ve emeklilere pek hayır gelmez" diyen Çelik, "Emekli ve memura maaş artışları biraz zor" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 19:48
Ekonomist Aziz Çelik'ten 'rasyonel zemin' değerlendirmesi: Şimşek'in savunduğu politikalardan çalışanlara ve emeklilere pek hayır gelmez
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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" ifadesini kullandı. Birgün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, Mehmet Şimşek'in mesajına ilişkin yorumlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Aziz Çelik şu değerlendirmeyi yaptı: 

  • Ücret ve maaşlarla ilgili konularda Çalışma Bakanı değil Mehmet Bey belirleyici olacak.
  • Asgari ücrette eskisi gibi artışlar biraz zor.
  • Memur asgari maaşının 22 bin liraya yükselmesi epeyce tartışmalı olacak.
  • Diğer memurlara makul maaş artışları daha da zor.
  • Emekli aylıklarında ciddi bir iyileştirme ve intibak düzenlemesi çok daha zor.
  • Kademeli emeklilik meselesi bir başka bahara kalabilir.
  • Enflasyonu düşürmek için işsizlikte bir miktar daha artış söz konusu olabilir.

Mehmet Şimşek ekonomi Nureddin Nebati

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