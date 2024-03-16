Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez'den 'Hiperenflasyon var mı?' sorusuna yanıt

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sadece kendi çevremizdeki gıda fiyatlarına ya da kiralara bakarak Türkiye'de hiperenflasyon var demenin yanlış olduğunu belirterek, “Türkiye'de olan çok yüksek enflasyondur. Biraz daha gayret edersek hiperenflasyona gidebiliriz orası ayrı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:02
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez'den 'Hiperenflasyon var mı?' sorusuna yanıt
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Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden hiperenflasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında “Hiperenflasyona girip girmediğimizi soran, hatta hiperenflasyon içinde olduğumuz halde bunu yazmaktan çekindiğimizi ileri süren arkadaşlar var” diyen Eğilmez, devamında şunları kaydetti:

“Arkadaşlar, teknik tanımları istediğiniz gibi değiştiremezsiniz. Hiperenflasyon yıllık enflasyon oranının yüzde 200 sınırını aştığı enflasyon oranına verilen addır. Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 67, ENAG'ın açıkladığı enflasyon ise yüzde 127'dir. Enflasyonu bu çapta ölçen başka bir kurum ya da şirket yok. İTO da ölçüyor ama yalnızca İstanbul için ücretliler geçinme endeksi olarak ölçüyor. Sadece kendi çevremizdeki gıda fiyatlarına ya da kiralara bakarak Türkiye'de hiperenflasyon var demek yanlıştır. Fiyatları bütün Türkiye'den ve TÜFE endeksinde olduğu gibi 400'den fazla mal ve hizmetten her ay toplayıp , ağırlıklandırıp öyle bakmak lazım. Türkiye'de olan çok yüksek enflasyondur. Biraz daha gayret edersek hiperenflasyona gidebiliriz orası ayrı.”

 


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