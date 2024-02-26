Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den zamlı pide yorumu: 'Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil'

İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesi 15 TL olmasına sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulunan Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, “Shrinkflasyon + greedflasyon söz konusu. Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:15
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den zamlı pide yorumu: 'Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil'
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İktisatçı Mahfi Eğilmez’den zamlı pide yorumu: Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ankara’da pide 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak. İstanbul’da da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak, ilçelerde değişiklik olabilir. Ekmekte fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi.

Konuyla ilgili Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak satışa sunulmuştu" diyen Eğilmez, "Shrinkflasyon + greedflasyon = Multiflasyon. Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil" ifadelerini kullandı.

 



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