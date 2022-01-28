Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan korkutan dolar tahmini: 'Önce 14 sonra 18 aşılacak'

28 Ocak 2022 Cuma, 11:22

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "AKP'nin bu hatası ile dolarda önce 14 sonra 18 aşılacak!" başlıklı yazısında FED Başkanı Powell'in açıklamalarını değerlendirdi.

Zelyut, "AKP FED'i 2013'de anlamadı, 2022'de de anlamadı diyoruz; zira Bakan Nebati Dolmabahçe'de yaptığı toplantıda basında yazılanlara göre 'FED bizi etkilemez çünkü Türkiye'de sıcak para az kaldı' demiş. Mevzu sadece sıcak paranın artan faizler ve azaltılan para miktarı ile Amerika'ya dönmesi değil" dedi.

"O zaman çıkan sonuç şu" diyen Zelyut, "Bu bahar ayında faiz artacak ve paralar geri gidecek. Peki bakan Nebati'nin dediği gibi Türkiye sıyırabilir mi? Çok net hayır. Faizler arttığı zaman bu dönüp Türkiye'nin borçlanma faizlerini de vuracak" ifadelerini kullandı.

Zelyut'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Size olacağı söyleyeyim: Bugün 14 seviyesi geçilmesin diye canla başla yapılan müdafaa Mart ayında kırılmaya başlar. Bilanço daraltma işlemi ile de kurda 14'den 18'e yoluculuk gündeme gelir. Bu yolculukta hızı Amerikalıların faiz artış yüzdeleri ve ne kadar bir büyüklüğü hangi vadede çekecekleri belirler.

Bütün bu söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece finansal bir mekanizma çalıştığında Türkiye'de reel ve finansal piyasalara etkisinin nasıl olacağını ortaya koyan bir yazıdır. Ancak emin olduğum bir konu var ki, FED etkisini 2013 yılına hesaba katmayan AKP, 2022 yılında yine hesaba katmayarak büyük bir taktik hata yapıyor. Çevremizdeki irili ufaklı her devlet faiz artırımları ile milli paralarını dolara karşı korumaya alırken AKP'nin bir inat uğruna enflasyonun altında bıraktığı faizle Türk ekonomisine ağır bir bedel ödeteceğini değerlendiriyoruz.

AKP'nin düşürdüğü politika faizi yaşamda işe yaramamış, ticari kredi faizleri ve Hazine'nin ödediği faiz artmıştır. Şimdi FED etkisini de hafife almak demek, tıpkı üzerine gelen tsunami dalgasını kıyıda izleyen meraklı insanlar gibi davranmak demektir. Dalga kıyıya vurduğunda artık çok geç olur. Ne yazık ki kuru 18 üzerine çıkaracak finansal dalganın hareketi Atlantik ötesinde 2 gece önce başlamıştır"