Son dakika | Dolar yükselişini sürdürdü (28 Ocak 2022 Cuma)

Son dakika haberi | Fed'in faiz artırımlarına mart ayında başlanacağı sinyali vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret etmesinin ardından dolar/TL haftanın son gününe yükselişle başladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2022 Cuma, 09:22
Son dakika | Dolar yükselişini sürdürdü (28 Ocak 2022 Cuma)
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Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutum sergileyeceği beklentileri ile yüksek oynaklık ve düşük risk teması altında karışık seyir sürüyor.

İç piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunda 2022 için enflasyon tahminini yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye çekerken, politikaların tamamının "liralaşma" için kullanılacağını belirtti. TCMB açıklamalarına rağmen piyasalarda ise enflasyon endişeleri devam ediyor.

DOLARDA SON DURUM 

İstanbul serbest piyasada dolar 13,66 liradan işlem görürken, aynı saatlerde  avronun satış fiyatı ise 15,1960 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2050 lira olmuştu.


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