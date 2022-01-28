Son dakika | Dolar yükselişini sürdürdü (28 Ocak 2022 Cuma)

28 Ocak 2022 Cuma, 09:22

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutum sergileyeceği beklentileri ile yüksek oynaklık ve düşük risk teması altında karışık seyir sürüyor.

İç piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunda 2022 için enflasyon tahminini yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye çekerken, politikaların tamamının "liralaşma" için kullanılacağını belirtti. TCMB açıklamalarına rağmen piyasalarda ise enflasyon endişeleri devam ediyor.

DOLARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 13,66 liradan işlem görürken, aynı saatlerde avronun satış fiyatı ise 15,1960 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2050 lira olmuştu.