Ekonomist Hakan Kara: 'Enflasyon yerli-milli'

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 15:18
Ekonomist Hakan Kara: 'Enflasyon yerli-milli'
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Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, Twitter hesabından TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini ''Kendi yarattığımız enflasyon'' ve ''Dış fiyatlar'' olarak ikiye ayırarak analiz etti.

Kara, yaptığı analiz sonuçlarını ''Mart ayı patlamasının sadece hafif olduğu tahmin ediliyor. Geri satın alma yerli-milli şişirme.'' şeklindeki açıklamasıyla duyurdu.



enflasyon tüik

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