Ekonomist Hakan Kara: 'Enflasyon yerli-milli'
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, Twitter hesabından TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini ''Kendi yarattığımız enflasyon'' ve ''Dış fiyatlar'' olarak ikiye ayırarak analiz etti.
Kara, yaptığı analiz sonuçlarını ''Mart ayı patlamasının sadece hafif olduğu tahmin ediliyor. Geri satın alma yerli-milli şişirme.'' şeklindeki açıklamasıyla duyurdu.
Mart ayı itibarıyla yaşadığımız enflasyonun sadece dörtte birinin dışardan kaynaklandığını hesaplıyorum. Geri kalanı yerli-milli enflasyon. pic.twitter.com/mTuUBseuvz— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 13, 2022
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