Ekonomist Kerim Rota'dan 'dolar satışı' iddiası: 'Tek günde 1.72 milyar dolar satış yapılmış'

18 Haziran 2022 Cumartesi, 12:34

Eski Hazine bürokratı ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Dün tek günde 1.72 milyar dolar satış yapılmış" diye Rota, "İhracatçılardan alınan döviz varsa o da üstüne satılmış" dedi.

Baş sorumlularının hükümet TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, PPK üyeleri ve tüm ekonomi yönetiminin olduğunu ifade eden Rota, "Bunun sürdürülebilir olmadığını, sonunun felaket olduğunu tekrar hatırlatalım" dedi.

Rota'nın paylaşımı şu şekilde: