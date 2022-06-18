Ekonomist Kerim Rota'dan 'dolar satışı' iddiası: 'Tek günde 1.72 milyar dolar satış yapılmış'
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Kerim Rota, dün 1,72 milyar dolar satış yapıldığını açıkladı.
Eski Hazine bürokratı ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu.
"Dün tek günde 1.72 milyar dolar satış yapılmış" diye Rota, "İhracatçılardan alınan döviz varsa o da üstüne satılmış" dedi.
Baş sorumlularının hükümet TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, PPK üyeleri ve tüm ekonomi yönetiminin olduğunu ifade eden Rota, "Bunun sürdürülebilir olmadığını, sonunun felaket olduğunu tekrar hatırlatalım" dedi.
Rota'nın paylaşımı şu şekilde:
Dün tek günde 1.72 Milyar $ satış yapılmış.— Kerim Rota (@kerimrota) June 17, 2022
İhracatçılardan alınan döviz varsa o da üstüne satılmış.
Bunun sürdürülebilir olmadığını, sonunun felaket olduğunu tekrar hatırlatalım.
Baş sorumluları da hükümet, TCMB Başkanı, PPK üyeleri ve tüm ekonomi yönetimidir. https://t.co/rYCu0Yp2zM
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