TCMB Başkanı Karahan: 2025 para politikasında asgari ücret artışı değerlendirilecek

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:41

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, 2025 yılına yönelik para politikasını oluştururken asgari ücret artışını da göz önünde bulunduracaklarını belirtti.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ ENFLASYON GÖRÜNÜMÜYLE UYUMLU

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Karahan'ın çarşamba günkü toplantısından elde edilen bilgilere dayanarak, yetkililerin yüzde 25 civarında bir asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümü ile uyumlu olacağı mesajını verdiklerini aktardı.

Asgari ücret tespit komisyonu, Aralık ayında çalışmalarını tamamlayarak 2025 yılı asgari ücretini kamuoyuna açıklayacak. Belirlenecek ücret, asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir referans noktası olarak değerlendirilecek.

'ÜCRET TAVANININ DÜZENLENMESİ GEREKİYOR'

Ekonomi yönetiminden daha önce gelen açıklamalar, hedeflenen enflasyonu önceliklendiren bir yaklaşımı işaret ederken, iş dünyası ise vergi düzenlemeleri konusunda vurgu yaptı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bu konuda önemli bir çağrıda bulundu.

Bahçıvan, "Çalışanlarımızın net ücretlerini artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarının yanı sıra prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışanların, giderek artan bir şekilde hayatlarında önemli engellerden biri olan vergi dilimleriyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Uzun yıllardır çözülemeyen bu sorun, çalışanların enflasyonun muhasebesi olarak adlandırabileceği vergi dilimlerinin düzeltilmesi ile aşılabilir" şeklinde konuştu.

Bahçıvan, 2025 yılı ücretleri henüz belirlenmemişken, yeni yıla girerken çalışanlar açısından adil bir gelir dengesi sağlamak amacıyla bu adımın atılmasının şart olduğunu vurguladı.