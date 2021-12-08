Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (8 Aralık 2021)

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin düşük faizlerle kredi maliyetlerini düşürmek dışında bir politika gütmediğini açıkça beyan etmesi TCMB'nin faiz artırımı gibi doğrudan araçlar kullanmasını engelleyerek TL'nin toparlanmasını zorlaştırıyor.

DOLARDA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da ise 13,6050 liradan alınan dolar 13,6070 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 13,65 liradan satılmıştı.

Hükümetin kamu maliyesi ve yurttaşların alım gücü üzerindeki tüm etkilerine rağmen ekonomik büyüme ve ihracat odaklı yatırımları artırmak amacıyla uyguladığı TL faizlerin indirilmesi politikası, enflasyondan daha az getiri vererek TL'de durdurulması güç değer kayıplarına yol açtı.