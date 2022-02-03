Ekonomist Oğuz Demir, Ocak ayı enflasyon verilerini Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Umut aşılıyorlar'

03 Şubat 2022 Perşembe, 17:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni yılın ilk tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, ocak ayında aylık bazda yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,08'den, yüzde 48,69'a yükseldi. Bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

Ekonomist Oğuz Demir, açıklanan verilerin piyasaya nasıl yansıyacağını ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklamalarına ilişkin görüşlerini Cumhuriyet TV'ye anlattı.

"UMUT AŞILIYORLAR''

Ekonomiyi yönetmenin bir matematiği olduğunu ve bu matematik çalıştırılmazsa sistemin bozulacağını belirten Demir, "Birkaç hafta önce Ocak'ta pik yapıp düşeceğini söyleyen sayın bakan, şimdi 'Nisan ayında düşecek' dedi. Zaten Merkez Bankası'nın tahmini de oydu. Yine bir hata yapıyor sayın bakan" ifadelerini kullandı.

"ARTIŞIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Umut aşılandığını ancak Nisan'da enflasyonun yüzde ellinin altında kalmasının imkansız olduğunu aktaran Demir, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Şubat'ta hiç artmamış ya da çok ufak bir artış olacak ki yüzde ellinin altında kalsın. Maalesef Türkiye ekonomisi şu anda yönetilmiyor. Sadece dövize endekslenmiş bir yönetim anlayışı var. Elbette kurlardaki artış bizi buralara getirdi ama 'yaşasın' diyebileceğimiz bir durum yok. Artışın bedelini ödüyoruz şu anda''