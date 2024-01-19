Ekonomist Onur Çanakçı 2024 yılı için karamsar konuştu: 'Asıl kriz seçimden sonra'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:46

Güncelleme: 19.01.2024 - 16:49

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, yurttaşın kredi kartı borcu geçen yıl 2,5 kat artışla 1 trilyon TL'yi aşarak rekor seviyeye ulaştı.

2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.

"EKONOMİK KRİZ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"

Açıklanan verileri Cumhuriyet TV'de değerlendiren Ekonomist Onur Çanakçı, "2018 yılında bütçe dengemiz sene boyunca 72 milyar lira eksi verdi, 2023'ün sadece aralık ayında verdiği açık ise 842 milyar. Çığ gibi büyüyerek üzerimize gelen bir ekonomik kriz var. AKP seçim dönemlerinde yurttaşlara her şeyi toz pembe gösteriyor. Geçen sene faizlerin düşük olması sebebiyle insanlar kredi kartlarına yüklendiler. Bankadan rahatlıkla kredi alamıyorlardı, başka çareleri kalmamıştı" dedi.

Asgari ücret zammını eleştiren Çanakçı, "17 bin lira maaş alan insanlar kira bile ödeyemiyor. Bu insanlar kredi kartıyla, aldıkları maaşı kredi kartının asgarisine yatırarak hayatını sürdürüyor. Ancak bu döngü en fazla 4-5 ay daha sürecek. Adliyelerde icra dosyaları birikti. Türkiye'nin 2024'te kredi kartlarına yönelik buhranı artacak" ifadelerini kulandı.

"KÖTÜ BİR 2024 YILI BİZİ BEKLİYOR"

Çanakçı, 2024 yılının geçtiğimiz yıla göre daha derin bir ekonomik krize gebe olduğunu belirtti. "Seçim bittikten sonra geçmiş olsun" diyen Çanakçı, şöyle devam etti:

"Yapılan maaş zamları bile seçimin yüzü suyu hürmetine. Kök aylık durumundan dolayı bir senedir zam almayan emekliler var. Asgari ücret de ilerleyen aylarda açlık sınırının altında kalacakken emeklilerin yaşayacaklarını düşünmek bile istemiyorum. Kötü bir 2024 yılı bizi bekliyor"

Erdoğan'ın ise 31 Mart’a kadar kısıtlamaların kaldırılması ve ‘kesenin ağzının açılmasını” istediğini Mehmet Şimşek'e ilettiği iddia edildi.

"SEÇMENE ŞİRİN GÖZÜKMEK ZORUNDALAR"

İddia daha sonra Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlansa da Çanakçı, Mehmet Şimşek'in ekonomide rahatlamaya ilişkin politikalarından geçtiğimiz günlerde katıldığı MÜSİAD toplantısında da bahsettiğini belirtti.

Çanakçı, "Mehmet Şimşek o toplantıda, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına geçileceğini söyledi. Seçim zamanı seçmene şirin gözükmek için para bollaştırmasını yapmak zorundalar. 2023'te enflasyonun bu hızla yükselmesi de yanlış ekonomi politikalarının yanında kur korumalı mevduat ve genel seçimin yüküdür" diye konuştu.