Ekonomist Onur Çanakçı Cumhuriyet TV'de anlattı: Konut ve araç fiyatları düşecek mi?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:39

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:41

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararları ve talepteki azalma, konut piyasasında fiyatlara yansıdı. Faizlerin artmasıyla birlikte konut fiyatları geriledi. Bunun yanında ikinci el araç piyasasında da fiyat düşüşleri yaşandı.

"PARALAR BİTTİ HAZIRDAN YEME ZAMANI"

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Onur Çanakçı, "Düşen araç ve ev fiyatlarını ekonomi yönetminin attığı adımlara değil, insanların çaresizliğine bağlamak lazım. İnsanlar düşük faizle elde ettikleri her şeyi iade etmeye başladırlar. Paralar bitti, krediler kapalı, hazırdan yeme zamanı. Piyasadaki ikinci el ürünlerin düşüşünü, daha da düşecek endişesine bağlamak lazım" diye konuştu.

"SABİT GELİRLİNİN ULAŞMASI İMKÂNSIZ"

Çanakçı, "Sabit gelirlinin ev ve arabaya ulaşması imkânsıza yakın" dedi ve şöyle devam etti: "İnsanların bugün elinde nakit yok. Merkez Bankası politika faizi 8,5 olduğunda nakit döngüsü içindelerdi. Haziran ayından itibaren artan politika faiziyle insanların paraya erişim maliyeti yükseldi. Enflasyonun peşinden koşmak gölgeni yakalamaya çalışmak gibi. Ücret artışları ne olursa olsun, bin lira bile tasarruf edemiyorlarsa enflasyonu yakalayamazlar" dedi.

DOLAR 119 TL OLABİLİR Mİ?

2024 senesinin sabit gelirli yurttaşlar için kabus niteliğinde olacağını öne süren Çanakçı, "Son 5 senedir, 'Tek haneli enflasyona gidiyoruz' yalanı dinliyoruz. Haziran ayında enflasyonun pik yapacağını düşünüyorum. IMF beş senelik periyotta doların 119 TL olacağı şeklinde tahminde bulundu. Mehmet Şimşek yanlış adımlar atmıyor ancak siyasi otorite sözel yönlendirmeler ile aynı çizgide durmuyor. Eğer para aradığınız yer 'Hamas bir terör örgütü değildir' sözlerini eleştirem bir yerse o para gelmez" ifadelerini kullandı.