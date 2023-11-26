Yatırımda trend değişti: Konut satışlarında düşüş yaşanırken arsa ve iş yeri satışlarında rekor

Yayınlanma: 26.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 26.11.2023 - 12:13

Fiyatlardaki önlenemeyen yükseliş yatırımcıların da planını değiştirdi. Konut satışları düşüşe geçerken arsa, tarla ve iş yeri satışları patladı.

Türkiye genelinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışlarında yılın 10 ayında 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı.

Ülke genelinde ocak-ekim döneminde 2 milyon 419 bin 981 gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 993 bin 835’ini konutlar oluşturdu. Konut satışları 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalış gösterdi.

Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları ise 10 ayda 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi rakamına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 391 bin 787 olarak gerçekleşmişti. Artış oranı yüzde 2,5 oldu. Konuttaki azalışa rağmen diğer gayrimenkul türlerindeki yükseliş dikkati çekti.

Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satış sayıları ocak-ekim dönemleri baz alındığında 2021’de 1 milyon 176 bin, 2020’de 1 milyon 17 bin, 2019’da 828 bin, 2018’de ise 1 milyon 14 bin şeklindeydi.

Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez yüzde 58,9’a ulaşırken, ekimde bu oran rekor kırarak yüzde 62,2 oldu. Ocak-ekim dönemi konut dışı satışların payı önceki 5 yılda yüzde 44,3 ile yüzde 54,5 arasındaydı.

TİCARİ GAYRİMENKULE İLGİ ARTTI

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul’da son dönemde ticari gayrimenkul projelerinin inşasında gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek, artan talebi karşılamaya yönelik planlanan projelerin, yeni ticari anlayışın ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Özellikle otoparkı bulunan, depreme karşı dayanıklı, büyük tırların kolayca yanaşabildiği, enerji verimliliğine sahip akıllı iş merkezlerine talebin yüksek olduğunu ifade eden Bilgiç, perakende sektöründeki çeşitlliliğin ve değişimin bu talebin artışında etkili olduğunu bildirdi.

ARSA VE TARLA SATIŞLARINDA REKOR

İstanbul Değerleme Yönetici Ortağı ve gayrimenkul değerleme uzmanı Celal Erdoğdu da ocak-ekim döneminde 1 milyon 426 bin adedi aşan satışla tüm zamanların en yüksek 10 aylık konut dışı gayrimenkul satış rakamına ulaşıldığını söyledi.

Konut dışı gayrimenkul satışlarının çok büyük kısmını arsa ve tarlaların oluşturduğunu ve rekoru da bu iki satış kaleminin getirdiğini kaydeden Erdoğdu, ofis ve dükkanların başı çektiği ticari gayrimenkullerin ise fabrikalardan hastanelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını anlattı.

Erdoğdu, arsa ve tarla satışlarındaki artışa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Burada en önemli nedenler arasında Covid-19 ve depremler sonrası tarlalara artan ilgi yer alıyor. Konut fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki yükseliş de yatırımcıları bütçelerine uygun arsa ve tarlalara yönlendiriyor. Çünkü konut alamayan vatandaşlar özellikle enflasyondan korunmak için uygun fiyatlı arsa ve tarla yatırımı yapmak istiyor.

Son zamanlarda da Trakya’nın batısındaki bölgeler ilgi çeken yerler arasında bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımız bu tarz yerlerden arsa veya tarla alıp ‘ileride gerekirse içine konteyner, prefabrik ya da tiny house’ koyarım diye düşünüyor. Bu da ilgiyi artırıyor. Son dönemde sosyal medyadan satış ilanlarının ve yatırımların arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı.”