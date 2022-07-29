Ekonomist Özdemir'den doların düşüşüne yönelik açıklama: 'Merkez Bankası müdahale etti'

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:38

Dolar/TL'de BDDK kararının ardından yaşanan düşüş kısa süre içerisinde kendini yükseliş eğilimine bıraktı.

BDDK kararıyla kur geçici olarak 16'ya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı.

Dolar/TL, dün 20 Aralık'tan beri yeni zirve olan 17.97'ye yükseldi. Bugün gün içerisinde 18 TL seviyesini de geride bıraktı.

Gün içerisinde en yüksek 18.033 seviyesine ulaşan dolar ani dlagalanmalar ile 17.7582 seviyesine kadar düştü.

"YAKLAŞIK 500 MİLYON DOLARLIK MÜDAHALE"

TELE 1’de Betül Begümhan Aydoğan’n sunduğu Gün Ortası programına bağlanan ekonomist Remzi Özdemir, dolarda yaşanan hareketliliğin müdahale yoluyla yaşandıını söyledi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

“Yarım saat önce dolara müdahale oldu, net müdahale oldu.18 TL’ye geldiği anda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir satış oldu. Bu satış öyle normal bir satış değildi. Doları direkt 17.758'e kadar çekti. Acaba bu arka kapı operasyonu mu yoksa birilerine tanzim satış mı yapıldı? Müdahale sürekli var. Son müdahale bugün saat 12 ile 13 arasında oldu.”