Piyasalarda gün ortası: Dolarda ani dalgalanmalar var!

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:31

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.35 artışla 2.552,28 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8.95 puan değer kazandı.

Dün 2.543,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7.33 puan ve yüzde 0.29 değer kazanarak 2.550.67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.538.51, en yüksek ise 2.558.31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0.25, hizmetler endeksi yüzde 0.30 ve sanayi endeksi yüzde 0.56 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0.10 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Şişecam, Karsan Otomotiv, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

ALTININ ONSU 1.760.2 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21.64, bileşik getirisi yüzde 22,81 seviyelerinde bulunuyor.

DOLARDA ANİ DALGALANMA

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0200, sterlin/dolar paritesi 1.2150 ve dolar/yen paritesi 133.4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17.9130 liradan, Euro 18.2730 liradan satılıyor.

Gün içerisinde en yüksek 18.0233 seviyesine ulaşan dolarda sert dalgalanmalar yaşandı.

ONS ALTIN ARTTI

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.2 artışla 1.760.2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1.4 artışla 103.7 dolardan işlem görüyor.