Gelecek Partisi ‘sözlü talimatı’ duyurdu: ‘Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar’

Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:30

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:55

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı ve ekonomist Kerim Rota sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bankalara döviz satılmamasına yönelik bir ‘sözlü talimat’ geldiğini yazdı.

Rota’nın “Bankalara bir TCMB Başkan yardımcısının "sözlü" talimatı ile Perşembe ve Cuma günü KKM dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar” şeklinde başlayan paylaşımı şu şekilde devam etti:

“Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar. Ülkemizi böylesi itibarsız duruma düşürenlerin sorumluluğunun mutlaka kayda geçirilmesi gerekiyor.

Ekonomi yönetimi ve bürokratları yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıkan ödemeler dengesi krizini seçim sonrasına ertelemek için artık günü birlik yasaklardan medet umar haldeler.

Tek amaçları da seçime kadar iktidar partisine destek vermek. Bu uğurda enflasyonun vatandaşları ezmesi, rezervlerimizin erimesi, gelir ve servet dağılımının daha da bozulması onlar için önemli değil.

Muhtemeldir ki 15 Mayıs sabahı iktidar partisi seçimi kaybedince kurların nereye gideceği, ödemeler dengesinin nasıl sağlanacağı da umurlarında olmayacak.

Bağlılıkları ve uygulamaları ülkemiz yerine bir siyasi partiye olan bürokratlara hukuk içerisinde yaptıklarının hesabını soracağız.”