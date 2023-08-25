Kredi kartlarında faiz oranları arttı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 14:21

Güncelleme: 25.08.2023 - 14:21

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık faiz artışı yaptı.

Kararın ardından kredi kartları işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları için baz alınan referans oran yükseltildi.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre, 1 Eylül olmak üzere referans faiz oranı, ağustostaki yüzde 1,58’den yüzde 2,26’ya çıkarıldı.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Kredi kartı azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’ten yüzde 2,81’e yükseldi.

Kredi kartı azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,11 oldu. Bu oran daha önce yüzde 2,43’tü.

Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı ise yüzde 2,89’dan yüzde 3,57’ye yükseldi.

TCMB internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni oranlar 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak.