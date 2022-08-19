Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar ve altın tahmini

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:38

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, resmi Youtube kanalında yayınladığı videolarla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Selçuk Geçer, yayınladığı son videoyla da gündeme oturdu.

YIL SONUNDA 30 TL'Yİ GÖRÜR

Dolardaki artışın devam edeceğini belirten Geçer, "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" dedi.

"YÜKSELİŞ SÜRECEK"

FED'in faiz kararlarını değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, üst üste 75 baz puan artıran FED'in geri fren yapacağını ve faiz konusunda kısmaya gideceğini kaydetti.

Yaptığı açıklamada dolara olan eğilimin son dönemlerde azaldığını ve altına eğilimin arttığını kaydeden Selçuk Geçer, doların yükselişine oranla gram altınında yükseleceğini dile getirerek, yeni seviyeleri de paylaştı. Geçer, "Dolarda o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 TL ons altın 1800 olduğunda. Altın yükselmeye devam edecek" dedi.

Yaptığı açıklamada dünyada yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının Türkiye için ağır olacağını kaydeden Selçuk Geçer, yaşanacak olan krizin derinleşmesi halinde 1000 TL seviyelerinde olan gram altının 2000 TL'lere çıkacağını iddia etti.

Geçer, gerilim sonucunda dirençlerin şimdiden zorlanmaya başladığını dile getirerek, söz konusu bu durumun Türkiye ekonomisine ciddi zararlar doğuracağını belirtti.

Türkiye makro ekonomi alanında çok kötü olduğunu kaydeden Selçuk Geçer, ekonomik güvenin son 17 senede en diplerde olduğunu ve artık şu dönemde en değerli şeyin ise nakit olduğunu dile getirerek, "Nakitte kalanlar şanslı olacak" dedi. Geçer ayrıca "Enflasyonun olduğu ortamlarda önce konut fiyatları yükseliyor gibi olur ama sonra bir tepe taklak oluyor. Dikkatli olmanız gerekiyor" diye konuştu.

ENFLASYON 3 HANELİ OLACAK

Resmi olarak açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Selçuk Geçer, gerçek enflasyonda karşılık gelen doların 37 TL olduğunu söyledi.

Geçer, yeni açıklanan enflasyonun ise 40 liraya denk geldiğini söyledi. Dolar hakkında yüksek tahminleri ile bilinen Selçuk Geçer bu defa ise doların göreceği korkunç rakamı söyledi. Enflasyonun toparlanmaması halinde doların 3 hanelere gideceğini her seferinde kaydeden Selçuk Geçer, 100 TL'ye dikkat çekti. Yayınladığı Youtube videosunda 1994 krizine vurgu yapan Geçer, o dönemlerde 8 bin liralık dolar kurunun 48 bin liraya çıktığını ve sonrasında 1 milyon 600 lira olduğunu kaydetti.