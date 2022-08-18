Son Dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz kararının ardından dolar zirveyi gördü!
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi kararının ardından dolar fırladı. Kararın hemen ardından Dolar/TL paritesinde 18.1393 lira ile 2022 yılının yeni zirvesi kaydedildi. Uzun süredir 17.95 bandında hareket eden dolar, şu dakikalarda 18.10'dan işlem görüyor. Euro'da da dolarda olduğu gibi yükseliş kaydedildi. Euro kararın ardından 18.48 seviyesine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.
Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin faizi sabit tutacağı yönündeydi.
SÜPRİZ KARARIN ARDINDAN DOLARDA YENİ ZİRVE
TCMB'nin aldığı sürpriz kararın hemen ardından, dolar/TL partitesinde yukarı yönlü hareketler kaydedildi.
Karar öncesinde ağustos başında test edilen 18 seviyesinin hemen altında dar banttaki seyrini sürdüren dolar/TL, TCMB'nin faiz kararının ardından yükselişe geçti.
Yukarı yönlü hareket eden dolarda 18.1393 ile 2022 yılının yeni zirvesi kaydedildi.
Dolar/TL paritesi şu dakikalarda 18.1063'ten hareket ediyor.
EURO'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirme kararının ardından dolarda olduğu gibi Euro'da da yukarı yönlü hareketler gözlemlendi.
18.2514 TL'den güne başlayan Euro/TL paritesi 18.4839'a kadar yükseldi.
Euro/TL şu dakikalarda 18.4559'dan işlem görüyor.
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