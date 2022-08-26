Dolar/TL rekorda kalmayı sürdürüyor: Dolar ne kadar oldu? (26 ağustos 2022)

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:18

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının ne kadar hızda devam edeceğine dair ipuçları için Jackson Hole sempozyumunu izleyecek.

Powell'ın TSİ 17.00'daki bugünkü konuşması, ekonomideki yavaşlamanın Fed'in stratejisine etki edip etmeyeceğine dair ipuçları için yakından izlenecek. Yatırımcılar, Fed'in Eylül'de de 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 60 olasılık veriyorlar.

Küresel piyasalarda dolar Eylül 2002'den bu yana zirve olan 109.29 seviyesinin hemen altında seyretmeye devam etti.

Dolar/TL TCMB'nin faiz indirimi sonrası geçen bir haftada 17.97 seviyesinden en yüksek 18.1775 seviyesine kadar yükseldi. TL faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1.14 değer kaybetmiş oldu. TL'deki değer kaybı, günlük olarak faiz indirim günü hariç yüzde 0.1-0.2 gibi genellikte sınırlı düzeyde kalıyor.

YILBAŞINDAN BERİ YÜZDE 27.5 DEĞER KAYBETTİ

Birikimli olarak bakıldığında ise TL nisan sonundan beri yüzde 18.25, yılbaşından beri yüzde 27.5, son 1 yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40 üzeri değer kaybı yaşamıştı.

Bankacılar döviz piyasasının işleyişini kamu kontrollü olarak tanımlarken son dönemde tahvil ve kredi piyasalarında da kamunun kontrolünü belirgin şekilde artıracağı adımlar attığına dikkat çekiyorlar.

Tahvil getirilerinde TCMB faiz indirimi ile geçen hafta başlayan, krediler ile tahvilleri ilişkilendirmesiyle katlanarak süren düşüş de kısmen devam etti.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri cuma günü son işlemdeki yüzde 16.93'ten yüzde 14'e kadar geriledi. Düşüş 300 baz puana yaklaştıktan sonra dün son işlem yüzde 14.86 civarındaydı.

Öte yandan TCMB dün referans faiz oranını eylül için yaklaşık 100 baz puan indirimle yüzde 15.34'e düşürdü.

DOLAR/TL'DE YENİ REKOR

Dolar/TL 18.18 'den işlem görüyor. Gün içi en yüksek 18.21'i gördü.

Bankalar eylül ayında Hazine'nin TL cinsi sabit kuponlu ihraçlarına belirgin talep bekliyorlar.

Bazı ticari kredilerin faizlerinin ve büyüme oranlarının ek tahvil karşılığı ayrılmasını da gerektirecek olması da piyasalarda yakından takip ediliyor.

Referans oranda hafta ortasında dün yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde Eylül ayında yüzde 21.48'in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20'si; yüzde 27.61'in üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekecek.

Bu oranlar ağustos ayında sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 idi.

Bankacılar son adımların, bankaların mevcut bono portföylerinden getirilerdeki düşüş nedeniyle fayda sağlayacağına dikkat çektiler. Ancak bankacılar önümüzdeki dönemde Hazine'nin lokal bankalarca yüzde 80 enflasyonda yüzde 10'un hemen üzerindeki bu fonlamayı devam ettireceklerine, bunun uzun vadeli etkilerinin de "oldukça negatif" olabileceğine dikkat çektiler.