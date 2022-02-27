Ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan dolar/TL tahmini

27 Şubat 2022 Pazar, 12:46

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği tartışılırken Ekonomist Selçuk Geçer, krizin derinleşmesiyle birlikte Türkiye'de, enflasyonun, akaryakıt ve döviz fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekti.

"18 LİRAYI DA AŞABİLİR"

14 lira hattının kırılmasının 15 lirayı tetikleyeceğini söyleyen Geçer, ardından dolar kurunun 16, 17 ve 18'i bulabileceğini ifade etti. Doların 18 liraya çıktığı takdirde düşmeyeceğini de belirterek "Hatta 18 lirayı da aşabilir" dedi.

Geçer, AKP'nin cari açığı ve ödemeler dengesindeki problemleri turist gelirleri ile kapatmayı planladığını ifade ederek, turizmden 30 milyar dolar beklendiğini ancak bu planın bozulduğunu anlattı:

"KESKİN ŞEKİLDE AZALACAK"

"Ukrayna krizi turizmi ciddi biçimde etkileyecek. Ukrayna ve Rusya'dan turist akını keskin şekilde azalacak. Bu ülkelerden 7 milyon turist geliyordu. Bu da 15 milyar dolar para demekti. Avrupa ülkelerinde de iptaller olabilir, Bu da azalmalara neden olabilir. Yani neredeyse 30 milyar dolarlık beklenti yerine sadece 7 milyar dolar gibi bir para gelecek"