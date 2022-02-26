ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 12:56
ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu

Rusya-Ukrayna savaşının ardında Karadeniz hava sahası tamamen boşalınca, hava sahası casus uçaklara kaldı.

NTV'nin haberine göre; Amerikan ordusu 220 milyon dolar değerindeki iki casus uçakla, çağrı kodu açık bir şekilde Karadeniz üzerinde keşif ve gözetleme yapıyor.

Uçaklar Sicilya’daki deniz üssünden geliyor, gece gündüz Ukrayna açıklarında tur atıyor.

ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz dahil, çok geniş bir alan sivil uçuşlara kapatılınca,  gökyüzünde sadece casus uçaklar görülmeye  başlandı.

Amerikan ordusunun 220 milyon dolarlık Global Hawk insansız hava aracı şu an Karadeniz’de tek başına görev yapıyor. 

ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu

Sivil uçaklar, yüksek güvenlik riski nedeniyle Ukrayna hava sahasından yüzlerce kilometre uzaktan geçmeye dikkat ediyor. 

Herhangi bir uçağın görülmediği Karadeniz’in kuzeyinde, hava sahasında sadece bu uçaklar izleniyor. Flightradar24’de uçakları takip etmek de mümkün.

ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu

Forte 11 ve Forte 12 çağrı işaretlerini kullanan casus uçaklar, kimliklerini gizlemeden Karadeniz üzerinde uçuyor ve Ukrayna’nın Karadeniz kesimini, karadan belirli bir mesafeden sürekli gözetliyor.

Forte çağrı ismini kullanan bu casus uçaklar, çatışmaların ilk gününde bile  Moldova üzerinden de uçarak Ukrayna topraklarında keşif yaptı.  

ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu

Savaşın şiddetini artırmasının ardından Forte 11 çağrı isimli casus uçak Karadeniz’de kesintisiz görev yapıyor. 

Sicilya’daki Sigonella Deniz Üssü yakınlarında çağrı sinyalini açan casus uçak, Yunanistan hava sahasını da kullanarak Bulgaristan üzerinden Karadeniz’e geçiyor. 

ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu

Uçak Türk hava sahasına girmiyor ve genelde Edirne’nin belirli bir mesafe açığından geçmeye dikkat ediyor.Global Hawk, gece veya gündüz farketmeksizin her türlü hava koşullarında, gerçek zamanlı görüntü elde ederek merkeze iletiyor. 

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