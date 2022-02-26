ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu
Rusya-Ukrayna savaşının ardında Karadeniz hava sahası tamamen boşalınca, hava sahası casus uçaklara kaldı.
NTV'nin haberine göre; Amerikan ordusu 220 milyon dolar değerindeki iki casus uçakla, çağrı kodu açık bir şekilde Karadeniz üzerinde keşif ve gözetleme yapıyor.
Uçaklar Sicilya’daki deniz üssünden geliyor, gece gündüz Ukrayna açıklarında tur atıyor.
Forte 11 ve Forte 12 çağrı işaretlerini kullanan casus uçaklar, kimliklerini gizlemeden Karadeniz üzerinde uçuyor ve Ukrayna’nın Karadeniz kesimini, karadan belirli bir mesafeden sürekli gözetliyor.
Forte çağrı ismini kullanan bu casus uçaklar, çatışmaların ilk gününde bile Moldova üzerinden de uçarak Ukrayna topraklarında keşif yaptı.
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