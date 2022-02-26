ABD'den Karadeniz'de 220 milyon dolarlık 'casus' uçuşu

Forte 11 ve Forte 12 çağrı işaretlerini kullanan casus uçaklar, kimliklerini gizlemeden Karadeniz üzerinde uçuyor ve Ukrayna’nın Karadeniz kesimini, karadan belirli bir mesafeden sürekli gözetliyor.

Forte çağrı ismini kullanan bu casus uçaklar, çatışmaların ilk gününde bile Moldova üzerinden de uçarak Ukrayna topraklarında keşif yaptı.