Son Dakika... Bakan Nebati'den '500' liralık banknot açıklaması

02 Ağustos 2022 Salı, 10:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yüksek enflasyon, Türk Lirası’nın değer kaybı ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artan madeni para maliyetlerinin Merkez Bankası’nı harekete geçirdiğini iddia etmişti.

Merkez Bankası ve Darphane’nin hem madeni hem de kâğıt paralara ilişkin yeni hazırlıklar içinde olduğunu iddia eden CHP’li Yalım, şunları söyledi:

“Tedavülde bulunan bozuk paraların artık hiçbir hükmü kalmadı. Bir ekmeğin 4-5 liraya satıldığı ülkemizde 1.5-10 ve 25 kuruşların tedavülden kalkması gerekiyor. MB bu paraların tedavülden kalkması, yeni 500 ve 1000 liralık kâğıt banknotların basılması, 2.5 lira, 5 lira ve 10 liranın demir para olması için çalışmalar yapıyor” dedi.

NEBATİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

Öte yandan 500 ve 1000 TL banknot iddiasına ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi.

Bakan Nebati, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak" dedi.