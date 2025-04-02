Boykot çağrıları sonrası Kadıköy'de çıt yok!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 14:42

Güncelleme: 02.04.2025 - 14:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasilerin tutuklanma kararlarının ardından protestolar büyümeye devam ediyor. 2 Nisan’da alışveriş yapmama çağrısı da halkta karşılık bulurken İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Kadıköy'deki görüntüler dikkat çekti.

Akademik boykotla başlayan öğrenci eylemleri, 2 Nisan itibarıyla ekonomik boykota dönüştü. Gençler, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz. Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlüğüne ara veriyoruz” ifadeleri ile yurttaşları dayanışmaya davet etti.

İlk olarak Saraçhane eylemlerinde görünür olan öğrenci hareketi, tüketim boykotunun öncüsü oldu. Gazete Kadıköy'ün haberine göre boykot çağrısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra birçok sanatçı ve kanaat önderinden de destek gördü. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarla çağrı geniş kesimlere ulaştı.

KADIKÖY'DE PANDEMİ SESSİZLİĞİ

Boykotun en güçlü yankı bulduğu ilçelerden biri Kadıköy oldu. Normalde kalabalık olan sokaklar ve caddeler, pandemi günlerini andıran bir sakinliğe büründü. Çok sayıda kafe, bar ve restoran kepenk açmazken, bazı yayınevleri de kitap satışlarını durdurarak eyleme katıldıklarını duyurdu. Yurttaşlar da bireysel alışverişlerini askıya alarak boykota destek verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN BOYKOTA DESTEK

İstanbul'un bir diğer kalabalık semti Beşiktaş'ta da pek çok esnafın kepenk indirirerek boykota destek olduğu görüldü.