Mustafa Sandal'ın 'boykot' göndermesi gündem oldu: 'Büyük sözü dinleyin!'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:30

Güncelleme: 02.04.2025 - 16:31

Türkiye’de öğrencilerin bugün için başlattığı boykot çağrısı pek çok siyasi partiden de destek görürken, ünlü isimler de boykota destek verdi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Boykot çağrılarına iktidar cephesinden tepkiler gelirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ekonomik boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı” denilmişti.

MUSTAFA SANDAL'IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Boykota destek veren sanatçılar arasında yer alan Mustafa Sandal da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidar ve hükümet cephesinden gelen eski ‘boykot’ açıklamalarını paylaşarak “Gençler, her şeye muhalif olmayın. Büyük sözü dinleyin!” ifadelerini kullandı.