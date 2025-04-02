İBB operasyonlarına halktan büyük tepki! İşte tüketim boykotundan görüntüler

Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:44

Güncelleme: 02.04.2025 - 15:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması üzerine üniversite öğrencileri başta olmak üzere geniş bir kesim, sosyal medya üzerinden 2 Nisan’da tüketimi durdurma çağrısı yaptı.

“Genel tüketim boykotu” temasıyla yapılan çağrı, İstanbul’un çeşitli noktalarında etkili oldu. Cumhuriyet’in yaptığı saha gözlemlerine göre, normal şartlarda yoğunluk yaşanan zincir marketlerde reyonlar boş kaldı, kasalarda sıra oluşmadı. Alışveriş merkezleri ise alışılmış kalabalığından uzaktı.

Saha gözlemlerinde, yalnızca market zincirlerinin değil; kozmetik mağazaları, büyük giyim mağazaları ve özellikle boykot listelerinin başında yer alan markaların da ciddi biçimde etkilendiği görüldü. Espressolab ve D&R gibi markaların şubelerinde dikkat çekici bir sakinlik gözlemlenirken, kimi yerlerde personel sayısının müşteri sayısını geçtiği görüldü. AVM içinde yer alan çok sayıda mağaza vitrinleri açık olmasına rağmen neredeyse tamamen boş kaldı.

Boykot uzmanlar tarafından sadece bir ekonomik eylem değil, aynı zamanda son dönemde art arda gelen siyasi gelişmelere karşı bir tepki olarak yorumlandı. Özellikle İBB’ye yönelik yargı kararları, 300’den fazla öğrencinin protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanması protestonun temel zeminini oluşturdu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA SORUŞTURMA

Boykot çağrıları, kısa sürede yargının da gündemine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “nefret suçu” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabaha karşı saat 03.57’de yaptığı paylaşımda boykotu “ekonomik sabotaj” olarak nitelendirerek, çağrının “yerli üretimi hedef aldığı” görüşünü savundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise boykot gününde market alışverişi yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşarak “millî ekonomiye sahip çıkma” mesajı verdi.

CHP’DEN DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestoları halkın anayasal haklarını kullanması olarak nitelendirdi. CHP’li bazı isimler, hükümete yakınlığıyla bilinen şirketlere dönük ekonomik tepkinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

BAZI ŞİRKETLER GERİ ADIM ATTI

Boykotun hedefinde yer aldığı belirtilen bazı firmalar da kamuoyu tepkisine yanıt verdi. Espressolab ile bağlantılı olduğu öne sürülen DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan, gelen yoğun tepkilerin ardından projelerden çekildiklerini duyurdu.