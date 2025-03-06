Ekonomistler Merkez Bankası faiz indirimini yorumladı: 'Enflasyonu düşürmede yeterli değil'

TCMB’nin yılın ikinci faiz kararı da indirimden yana olurken, ekonomistler piyasa beklentilerine paralel 250 baz puanlık indirimi yorumladı.

Ekonomistler Merkez Bankası faiz indirimini yorumladı: 'Enflasyonu düşürmede yeterli değil'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:35


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puan faiz indirimine gittiğini açıkladığı Mart 2025 PPK toplantısından sürpriz çıkmadı.

EKONOMİSTLER FAİZ İNDİRİMİ İÇİN HANGİ YORUMLARDA BULUNDU?

Dr. Burcu Aydın, “Merkez Bankası, piyasada hemen hemen herkesin beklediği üzere politika faiz oranını 2,5 puan aşağı çekerek yüzde 42,5’e indirdi. Bekleneni yapması doğru politikayı uyguladığı anlamına gelmiyor...” derken, enflasyon öngörüsünü de şu şekilde açıkladı:


"Aralık ayında başlayan faiz indirimlerinden sonra Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahimini %21'den %24'e çıkarmıştı. Devam eden faiz indirimleriyle üst bant içinde kalmak da zorlaşacak..."

Mahfi Eğilmez, “TCMB politika faizini yüzde 45'den 42,5'e indirdi” derken, Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası sürpriz yapmadı. Sıkıcı para politikası iyidir” yorumunu yaptı.


Banu Kıvcı Tokalı, "Faiz indirim süreci öngörülen boyutta devam ediyor. Ne daha şahin ne daha güvercin. İç talep, kredi ve mevduat gelişmeleri TCMB’nin radarında. Ancak daha güvercin Fed ile birlikte içeride iyi enflasyon verileri, faiz indiriminin boyutunu hızlandırabilir. Şimdilik erken" dedi. 


Prof. Dr. Serap Durusoy, “İlk okuduğum kadarıyla TCMB'nin politika söyleminde çok bir değişiklik yok. Parasal aktarım mekanizması ve makro ihtiyati tedbir vurgusunda devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.


Prof. Dr. Havva Tunç, “TCMB faizi 250 baz puan indirdi. Dezenflasyon süreci işliyor diyor. Faizi indirmek tek başına enflasyonu düşürmede yeterli değil. Ki önümüzdeki günlerde bakalım ne olacak” dedi.



Etiketler: #TCMB #Ekonomist #faiz indirimi #politika faizi

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