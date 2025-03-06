Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Beklentiler ile örtüşen karar sonrası bankaların mevduat faizlerinde de değişiklikler görüldü. Yapılan değişiklikler sonrası 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu. İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5'e düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Aralık 2024 ve 23 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan toplantılarında politika faizini üst üste iki kere 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine çekmişti.
Beklentiler ile örtüşen karar sonrası politika faizleri yüzde 42,5 seviyesine inerken, bankaların mevduat faizlerinde de değişiklikler görüldü.
Son haftalarda aşağı yönlü seyir izleyen mevduat faizleri dip yaparken, milyonlarca yurttaşın merak ettiği soru yanıt buldu. İşte uygulanan faiz oranlarına göre 250 bin TL'nin getirisi...
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 6 bin 613 TL
Vade Sonu Tutarı: 256 bin 613 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 6 bin 893 TL
Vade Sonu Tutarı: 256 bin 893 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 8 bin 104 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 104 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8 bin 383 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 383 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8 bin 756 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 756 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8 bin 756 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 756 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 8 bin 942 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 942 TL
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