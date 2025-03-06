Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Beklentiler ile örtüşen karar sonrası bankaların mevduat faizlerinde de değişiklikler görüldü. Yapılan değişiklikler sonrası 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
06 Mart 2025 Perşembe, 14:49
Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5'e düşürüldü.

Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Aralık 2024 ve 23 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan toplantılarında politika faizini üst üste iki kere 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

Beklentiler ile örtüşen karar sonrası politika faizleri yüzde 42,5 seviyesine inerken, bankaların mevduat faizlerinde de değişiklikler görüldü.

Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

Son haftalarda aşağı yönlü seyir izleyen mevduat faizleri dip yaparken, milyonlarca yurttaşın merak ettiği soru yanıt buldu. İşte uygulanan faiz oranlarına göre 250 bin TL'nin getirisi...

Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 6 bin 613 TL

Vade Sonu Tutarı: 256 bin 613 TL

Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 6 bin 893 TL

Vade Sonu Tutarı: 256 bin 893 TL

Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 8 bin 104 TL

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Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 8 bin 383 TL

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ODEA

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Merkez Bankası faizi düşürdü! Peki mevduat faizleri nasıl etkilendi? İşte 250 bin TL'nin getirisi...

FİBABANKA

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Vade Sonu Tutarı: 258 bin 942 TL

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