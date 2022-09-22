CHP'li Faik Öztrak'tan faiz kararına tepki: 'TCMB'nin arka kapısından satılan döviz miktarı daha da artacak'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar/TL'de bugün 18,38'i görmesine ilişkin “Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizi ödendi. 75 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arka kapısından satıldı. Ve bugün: Dolar da yeni rekor” açıklamasını yaptı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde Dolar/TL’nin yükselmesi üzerine açıklama yaptı.
Öztrak'ın grafikli paylaşımı şöyle:
“Bugün milleti Borsa İstanbul'da silkeleyenler, Aralık 2021'de döviz piyasasında silkeledi. Az gidildi, uz gidildi. Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizi ödendi. 75 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arka kapısından satıldı. Ve bugün: Dolar da yeni rekor!”
Bugün milleti Borsa İstanbul'da silkeleyenler, Aralık 2021'de döviz piyasasında silkeledi.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 22, 2022
Az gidildi, uz gidildi.
Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL KKM faizi ödendi.
75 milyar $ TCMB arka kapısından satıldı.
Ve bugün:
Dolar da yeni rekor! pic.twitter.com/PsnECQwCsn
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 12 seviyesine indirdi. Kararın ardından Öztrak, sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunarak "Bu kararla hem Kur Korumalı Mevduatın Hazineye maliyeti, hem döviz kurunu dizginlemek için TCMB'nin arka kapısından satılan döviz miktarı daha da artacak. Rüzgara doğru tükürmeye devam edin..." dedi.
Bu kararla hem Kur Korumalı Mevduatın Hazineye maliyeti, hem döviz kurunu dizginlemek için TCMB'nin arka kapısından satılan döviz miktarı daha da artacak.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 22, 2022
Rüzgara doğru tükürmeye devam edin... https://t.co/nL3zxhzy9V
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