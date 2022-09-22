CHP'li Faik Öztrak'tan faiz kararına tepki: 'TCMB'nin arka kapısından satılan döviz miktarı daha da artacak'

22 Eylül 2022 Perşembe, 14:55

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde Dolar/TL’nin yükselmesi üzerine açıklama yaptı.

Öztrak'ın grafikli paylaşımı şöyle:

“Bugün milleti Borsa İstanbul'da silkeleyenler, Aralık 2021'de döviz piyasasında silkeledi. Az gidildi, uz gidildi. Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizi ödendi. 75 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arka kapısından satıldı. Ve bugün: Dolar da yeni rekor!”

Bugün milleti Borsa İstanbul'da silkeleyenler, Aralık 2021'de döviz piyasasında silkeledi.

Az gidildi, uz gidildi.

Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL KKM faizi ödendi.

75 milyar $ TCMB arka kapısından satıldı.

Ve bugün:

Dolar da yeni rekor! pic.twitter.com/PsnECQwCsn — Faik Öztrak (@faikoztrak) September 22, 2022

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 12 seviyesine indirdi. Kararın ardından Öztrak, sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunarak "Bu kararla hem Kur Korumalı Mevduatın Hazineye maliyeti, hem döviz kurunu dizginlemek için TCMB'nin arka kapısından satılan döviz miktarı daha da artacak. Rüzgara doğru tükürmeye devam edin..." dedi.

Bu kararla hem Kur Korumalı Mevduatın Hazineye maliyeti, hem döviz kurunu dizginlemek için TCMB'nin arka kapısından satılan döviz miktarı daha da artacak.

Rüzgara doğru tükürmeye devam edin... https://t.co/nL3zxhzy9V — Faik Öztrak (@faikoztrak) September 22, 2022

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