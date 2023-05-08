Ekonomistler Millet İttifakı'nın ekonomi kurmaylarını liyakat sahibi buldu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

Yeni gelecek iktidarı en çok uğraştıracak alan ekonomi olacak. Cumhur İttifakı aynı politikalara devam sinyali verirken Millet İttifakı ise hem politikaları hem de bürokrasiyi sil baştan yapacak adımları atıyor. Mutabakat metninde ekonomi politikalarını açıklayan Millet İttifakı, çekirdek ekonomi kurmay kadrosunu da açıkladı. Ekonomi çevreleri 12 kişilik kadroyu liyakatli ve güvenilir buldu.

Millet İttifakı’nın ekonomi kurmayları geçen hafta bir araya gelerek bir toplantı düzenledi. Toplantı sonrası birlikte fotoğraf veren CHP’den Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak, Deva Partisi’nden İbrahim Çanakçı ve Burak Dalgın, DP’den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk, Gelecek Partisi’nden Kerim Rota ve Serkan Özcan, İYİ Parti’den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir, SP’den Sabri Tekir ve Musa Öztürk’ten oluşan ekip, “Türkiye’yi güven duyulan öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamına kavuşturacağız” mesajını verdi.

MALİYECİ SÜRPRİZİ GELEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ayırarak iki ayrı bakanlık oluşturmayı planlayan Millet İttifakı’nın ekonomi kadrosunda bakanlıklar için Selin Sayek Böke ve Bilge Yılmaz’ın isimleri dillendiriliyor. İttifakın kurmaylarını değerlendiren ekonomi çevreleri güvenilir bulduğu ekip için şu yorumları yaptı:

Bu kurmayların hem akademi hem piyasa hem de devlet memurluğu deneyimlerinin bulunuyor olması büyük avantaj. Bakan kadar bürokratlar da öne çıkacak.

Listede maliyeci yok. Maliye Bakanlığı için de henüz bir isim yok. Ama CHP’nin elinde iyi bir maliyeci olarak Akif Hamzaçebi var. Sonradan bir sürpriz olabilir.

Enflasyon hedefi çok net olacak. Bunun için de politika faizinin 25-30 arasına çekilmesi lazım. Piyasada zaten bankaların mevduat faizleri bu seviyede olduğu için. 8.5 olan para politikası faizini de bu seviyelere çıkarmak zor bir şey değil.

(Burhan Şenatalar)



"ALTERNATİF ZOR DEĞİL"

İttifakın kurmaylarını değerlendiren Prof. Dr. Burhan Şenatalar, “Güven veren bir ekip. Gerek ekonomi bilgisi, gerek meslek deneyimi iktisat poltikasını düzenleme ve yürütmeye kesinlikle uygun. Bugün uygulanan politika bilim karşıtı bir politika olduğu için ona alternatif oluşturmak da çok zor değil. Gerek iş dünyasından gerek akademik dünyadan atamalar yapılması da bu ekibin çalışmalarını güçlendirecektir” dedi.

(Esfender Korkmaz)



Prof. Dr. Esfender Korkmaz ise şöyle konuştu: “Seçim sonrası dünyada olduğu gibi bizde de ilk iş reel faiz politikası olmalıdır. Eksi reel faizde yatırım maliyetleri doğru hesaplanmaz. Reel faiz olursa kur korumalı mevduat kendiliğinden biter tasarruf sahibi tercih etmez. Merkez Bankası reel kur endeksine göre TL halen yüzde 40 daha düşük değerdedir. Bu durumda kur patlaması olmaz tersine TL değer kazanır.”

(İlker Önel)



İş dünyası da kurmayların mesajlarını olumlu karşıladı. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “Heterodoks politikalar ve makro ihtiyati tedbirler piyasayı çok sıkıştırdı. Faiz ve kurların baskılanmadığı bir piyasa daha hesaplanabilir olacaktır. Bu bizi sevindirir” dedi.

‘MİLLET’İN İLK ADIMLARI



Millet İttifakı’nın mutabakat metninde ekonomiyle ilgili adımlar şöyle sıralanmıştı: