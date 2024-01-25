Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ocak ayı faiz kararı ne olacak? 2024 Ocak ayı faiz kararı tahminleri...
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Gözler Merkez Bankası ocak ayı faiz kararına çevrildi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını açıklıyor. Merkez Bankası, geçen yıl hazirandan itibaren sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.
PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı belli olacak.
2024 OCAK AYI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ..
AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.Bloomberg HT'nin de ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı.
Anketine katılan 23 kurumun medyan beklentisi, TCMB’nin 25 Ocak’ta faizi 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çekeceği yönünde oldu.
Ankete göre, Ocak ayı maksimum faiz beklentisi yüzde 45 olarak açıklanırken, minimum beklenti yüzde 42,5 olarak kaydedildi.
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