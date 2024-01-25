Son Dakika... Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıkladı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:25

Hafize Gaye Erkan başkanlığında 8. kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti. Böylelikle Merkez Bankası 8 ayda 36,5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

Bankanın karar metninde, "Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesi yer aldı ve böylelikle banka 'bekle-gör' dönemine geçti.

Merkez Bankası, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er aralıkta 250 baz puan olmak üzere faiz artırmıştı. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 22 Şubat tarihinde yapılacak.

BEKLENTİLER NEYDİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyordu.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi de TCMB’nin 25 Ocak’ta faizi 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çekeceği yönünde oldu.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi.

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunuldu.

Alman bankacılık devi Deutsche Bank ise bu ay Merkez Bankası’nın 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 45’e yükseltmesini bekliyordu.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Merkez Bankası Para Poılitikası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk Lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

'GEREKLİ PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDI'

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

'MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK'

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."