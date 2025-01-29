Ekonomistlerden Türkiye ocak ayı enflasyon tahmini!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:48

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:48

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 4,29 olarak hesaplandı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise ocak itibarıyla yüzde 27,58 olarak belirlendi.

20 ekonomistin katıldığı ankette, ocak ayı için enflasyon tahminleri yüzde 3,75 ile yüzde 5 arasında değişti. Beklentilerin ortalamasına göre, yıllık enflasyonun yüzde 44,38’den yüzde 41,11’e gerileyeceği öngörülüyor.

TCMB, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini 7 Şubat Cuma günü açıklayacak. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşmişti.

ENFLASYON TAHMİNİ REVİZE EDİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 8 Kasım 2024 tarihinde 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’e yükseltmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, “2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44, yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 yıl sonunda yüzde 12’ye gerileyeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TCMB, yıl içerisinde yaptığı düzenlemelerle 2024 için enflasyon tahminlerini önce yüzde 36’dan yüzde 38’e, ardından yüzde 44’e çıkarmıştı. 2025 yılı enflasyon beklentisi ise önce yüzde 14 olarak açıklanmış, ardından yüzde 21’e revize edilmişti.



