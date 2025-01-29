Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

Türkiye’nin en zengin illeri hangileri? Hangi şehirler son dönemde büyük bir ekonomik sıçrama yaptı? Mevduat artışları hangi illerde dikkat çekiyor? İller arasındaki ekonomik eşitsizlik nasıl gelişiyor? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2025 Çarşamba, 13:52
Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye'nin en zengin illeri sıralandı.

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

Son dönemde bazı şehirlerde gözlemlenen büyük mevduat artışları, yerel ekonomilerin hızla geliştiğini gösteriyor. 

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

MEVDUAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

BDDK verilerine göre, büyük şehirlerin yanı sıra, Adana, Muğla ve Konya gibi şehirler son dönemde önemli bir ekonomik gelişim kaydetti. 

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

Bu illerdeki sıçrama, yerel ekonomilerin ve bankacılık sektörünün hızla büyüdüğünü gösteriyor ve olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

BAYBURT LİSTENİN SON SIRASINDA 

Öte yandan, Bayburt, 3,99 milyar TL ile Türkiye'nin en düşük mevduat miktarına sahip ili olarak öne çıkıyor. 

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

Bayburt'un son sırada yer alması, ilin ekonomik ve bankacılık sektöründe daha fazla yatırımı gerektirdiğini işaret ediyor.

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

Türkiye’deki en zengin iller sıralamasında büyük şehirler önde gelirken, bazı gelişen iller de hızla büyümeye devam ediyor. 

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

Bu durum, iller arasındaki ekonomik eşitsizlikleri ve bazı şehirlerin yükselen potansiyelini gözler önüne seriyor. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ili...

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

10- MERSİN

226 Milyar TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

9- KONYA

229 Milyar TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

8- MUĞLA

241 Milyar TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

7- ADANA

258 Milyar TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

6- KOCAELİ

342 Milyar TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

5- BURSA

444 Milyar TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

4- ANTALYA

561 Milyar TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

3- İZMİR

930 Milyar TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

2- ANKARA

2,33 Trilyon TL

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı

1- İSTANBUL

7,30 Trilyon TL

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