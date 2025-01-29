Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Listedeki iller şaşırttı
Türkiye’nin en zengin illeri hangileri? Hangi şehirler son dönemde büyük bir ekonomik sıçrama yaptı? Mevduat artışları hangi illerde dikkat çekiyor? İller arasındaki ekonomik eşitsizlik nasıl gelişiyor? İşte ayrıntılar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye'nin en zengin illeri sıralandı.
Son dönemde bazı şehirlerde gözlemlenen büyük mevduat artışları, yerel ekonomilerin hızla geliştiğini gösteriyor.
MEVDUAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR
BDDK verilerine göre, büyük şehirlerin yanı sıra, Adana, Muğla ve Konya gibi şehirler son dönemde önemli bir ekonomik gelişim kaydetti.
Bu illerdeki sıçrama, yerel ekonomilerin ve bankacılık sektörünün hızla büyüdüğünü gösteriyor ve olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.
BAYBURT LİSTENİN SON SIRASINDA
Öte yandan, Bayburt, 3,99 milyar TL ile Türkiye'nin en düşük mevduat miktarına sahip ili olarak öne çıkıyor.
Bayburt'un son sırada yer alması, ilin ekonomik ve bankacılık sektöründe daha fazla yatırımı gerektirdiğini işaret ediyor.
Türkiye’deki en zengin iller sıralamasında büyük şehirler önde gelirken, bazı gelişen iller de hızla büyümeye devam ediyor.
Bu durum, iller arasındaki ekonomik eşitsizlikleri ve bazı şehirlerin yükselen potansiyelini gözler önüne seriyor. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ili...
10- MERSİN
226 Milyar TL
9- KONYA
229 Milyar TL
8- MUĞLA
241 Milyar TL
7- ADANA
258 Milyar TL
6- KOCAELİ
342 Milyar TL
5- BURSA
444 Milyar TL
4- ANTALYA
561 Milyar TL
3- İZMİR
930 Milyar TL
2- ANKARA
2,33 Trilyon TL
1- İSTANBUL
7,30 Trilyon TL
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