Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahmini beklentileri: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Kasım ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Memur ve emekli zam oranı için bir veri daha eklenecek. Kasım ve aralık aylarında görülen enflasyonun da açıklanmasının ardından memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 57.80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.26 olarak gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL’UN KASIM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

İTO, kasım ayına ilişkin fiyat artışlarını dün açıkladı. İstanbul’da perakende fiyatlar, aylık bazda yüzde 3.10 arttı, yıllık artış yüzde 105.55 olarak gerçekleşti. İstanbul'un enflasyonu kasımda bir önceki ay gördüğü rekor seviyeden geriledi.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ

Reuters’ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Kasım ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 82.7 ila yüzde 85.3 arasında yer alıyor.

TÜFE ekim ayında yüzde 85.51 olarak gerçekleşmişti. Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 1.9 ila yüzde 3.4 bandında yer alıyor.

Ekonomistlere göre gıda, tütün ürünleri, mobilya, ev aletleri, giyim ve ayakkabı kalemleri aylık olarak kasımda yüksek artışın görüldüğü alanlar olacak. Reuters anketinde 2022 sonu tahmini yüzde 69 oldu.

TCMB yılın son enflasyon raporunda kasım ayından sonra enflasyonun mevcut seviyesinden hızlıca düşeceğini belirterek yıl sonu tahminini yüzde 65.2’ye yükseltmişti.

Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Dolar/TL’deki 2021 Kasım ve Aralık’ta yaşanan sert yükselişlerin bu yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor. Baz etkisi bir önceki aya göre çift haneli enflasyonun görüldüğü Aralık ve Ocak ayında daha da belirgin hissedilecek. Böylece fiyat artışları devam etse bile yıllık enflasyon önümüzdeki 2 ayda belirgin gerileyecek.

Yükselen enflasyona rağmen iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine dikkat çeken Merkez Bankasi (TCMB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek haneli faiz çağrısı karşısında politika faizini 150 baz puan daha indirerek yüzde 9 seviyesine çekti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun kasımda bir önceki aya göre yüzde 4.87 arttığını; açlık sınırının ise 7,785 TL ile mevcut asgari ücretin 2,285 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.



