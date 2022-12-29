Ekonomiye güven aralıkta 97 oldu
TÜİK, ekonomik güven endeksinin aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttığını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks kasımda 96,9 iken aralıkta yüzde 0,7 artarak 97,6 oldu.
Tüketici güven endeksi ise aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 azalışla 75,6'ya geriledi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,3 artarak 101,6'ya çıktı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselişle 120,1 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 yükselerek 127,5'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artarak 92,6'ya çıktı.
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